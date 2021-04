Niet naar de meubelboulevard, maar meedoen met de PaasChallenge

Wat moet ik me hierbij voorstellen?

,,Eigenlijk is het een wandeling die je terugbrengt naar het jaar 30 van onze jaartelling. Het is bijna alsof je een tijdmachine uitstapt. Opeens struin je door Jeruzalem, maar dan in Delfgauw of Pijnacker. Middels QR-codes kan je het gesprek aangaan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Eigenlijk zit je middenin het -paasverhaal.”