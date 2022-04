Nieuw festival moet op speelse wijze laten zien wat er leeft in Delft en wat inwoners zoal bezighoudt

Overzicht Inktzwarte dag voor Maasdijk en VUC rijdt voor niets naar Tilburg: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het amateurvoetbal stond afgelopen weekeinde weer bol van de bijzonderheden. VUC reed zondag voor niks naar Tilburg, Schipluiden stuntte in ‘3B’ door koploper FC Skillz te verslaan en bij Maasdijk was er groot verdriet, al had dat weinig te maken met de nederlaag tegen GDA. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Den Haag en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

10 april