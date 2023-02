Nieuw in Delft: bij deze zaak haal je Vietnamese broodjes

MET VIDEO Fans adoreren T-Rex uit Hollywood in The Mall, maar lijkt ie echt? ‘In films teveel afgeschil­derd als monster’

De staart is te dik en de tanden kloppen niet helemaal, maar verder heeft Rexy uit Jurassic World Dominion de zegen van de dino-expert. Pasha van Bijlert is als onderzoeker verbonden aan Naturalis in Leiden en weet alles over de 66 miljoen jaar geleden uitgestorven reuzenreptielen. Hoe kijkt hij als wetenschapper naar de dinosaurus uit Hollywood die deze week in The Mall of The Netherlands staat?