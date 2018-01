Nieuw onderzoek borstkanker in Pijnacker

Alle vrouwen die geboren zijn van 1943 tot en met 1968 krijgen een oproep voor het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek. Deze vindt plaats in een mobiel borstonderzoekscentrum voor het gezondheidscentrum. In 2015 heeft 82 procent van de opgeroepen vrouwen in Pijnacker zich laten onderzoeken. ,,We hopen deze keer weer op zo’n goede deelname”, vertelt een woordvoerder van Bevolkingsonderzoek Zuid-West.



Quote Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, zijn meer be­han­del­me­tho­des beschikbaar Woordvoerder Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Het onderzoek bestaat uit het maken van een mammografie, röntgenfoto’s van beide borsten. ,,Een kwartier later staan de vrouwen weer buiten. Het doel is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen in het lichaam die kunnen wijzen op borstkanker.”

Behandeling