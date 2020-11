Nieuwe huisbaas voor ruim duizend huurders: Vestia moet 10.000 huizen van de hand doen

Ruim duizend huishoudens in Pijnacker-Nootdorp hebben vanaf maandag een nieuwe huisbaas. Bij de notaris wordt maandag de juridische overdracht geregeld van 1073 zelfstandige woningen. Ze waren in het bezit van Vestia. Woningcorporatie Staedion is de nieuwe eigenaar en verhuurder.

Staedion neemt in totaal 1344 zogenoemde verhuureenheden over. Behalve woningen zit er ook bedrijfs- en zorgvastgoed in de portefeuille. Vestia moet de woningen en bedrijfspanden verkopen vanwege de financiële problemen waarin deze corporatie verkeert. In totaal moet Vestia 10.000 huizen van de hand doen. Dit gebeurt onder meer ook in Westland en Zuidplas. Vestia trekt zich terug in de vier kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Staedion kondigt aan dat de woningen in Pijnacker-Nootdorp niet worden doorverkocht en beschikbaar blijven voor de sociale verhuur. Bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van Staedion belooft goed voor de woningen te zorgen. ,,Wij zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar wonen in Pijnacker-Nootdorp”, laat hij weten. ,,Door de aankoop zorgen we ervoor dat de sociale woningvoorraad voor de gemeente behouden blijft. De bewoners krijgen de zekerheid dat wij de woningen goed onderhouden en beheren.”

Uitbreiding sociale woningvoorraad

Wethouder Frank van Kuppeveld (wonen) wil samen met Staedion en andere corporaties werk maken van de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Pijnacker-Nootdorp staat als gevolg van regionale afspraken de komende jaren in deze sector voor een flinke opgave.

In Pijnacker-Nootdorp is 21 procent van de woning in het bezit van corporaties. Dat ligt ruim onder het regionale gemiddelde van 31 procent. Bovendien is de helft van deze corporatiewoningen ook nog eens te duur voor de doelgroep. Pijnacker-Nootdorp heeft beloofd deze achterstand in te lopen.

