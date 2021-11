Nieuwe Kerk is met 1,75 meter de hoogste van het land: ‘Zet er een gouden middelvinger of 5G-mast op’

Met een historische binnenstad vol pittoreske grachten en statige monumentale panden, hoef je een Delftenaar geen twee keer te vragen waarom hij trots is op z’n stad. Maar nu er tijdelijk nog iets triomfantelijks aan het lijstje met mooie Delftse dingen is toegevoegd, voelt het wel als een buitenkansje om blijvend hogerop te gaan. Want door een grondige renovatie van de metershoge windvaan die bovenop de Utrechtse Domtoren prijkt, is die tijdelijk een stukje korter. Wie vorige week het meetlint langs de Utrechtse toren had gelegd, was op 112,32 meter uitgekomen. Zonder de windvaan is de Domtoren tijdens de restauratiewerkzaamheden in ieder geval nog maar 107 meter hoog.