Nieuwe Pindapoli helpt allergie voor pinda's bij baby's te voorkomen

'Riskante' Vrouwe van Rijnsbur­ger­brug voorzien van leuning

14:46 Het is ongetwijfeld het meest gefotografeerde bruggetje van Delft; de Vrouwe van Rijnsburgerbrug, die het Vrouwenregt verbindt met de Kerkstraat. Met name oudere toeristen wilden echter nog wel eens een lelijke val maken. Het bruggetje uit de zestiende eeuw heeft namelijk wel trapjes aan de kant van het Vrouwenregt, maar geen leuning. Daar is nu verandering in gekomen.