NL Alert voor zeer grote brand op woonboulevard Delft, grote rookwolken boven panden

De brandweer is zondagmiddag massaal uitgerukt voor een brand op een bedrijventerrein aan de Leeuwenstein in Delft. Er is opgeschaald naar het sein ‘zeer grote brand’. De rookwolken die uit de panden komen trekken over het centrum van Delft. Er is een NL Alert rondgestuurd in verband met de brand.