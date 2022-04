Noodlijdende horecazaken smeken om groter terras: ‘Geef ons nog een jaar om er bovenop te komen’

Kopers voorlopig met lege handen nu ambtenaren plan eenzijdig wijzigen: ‘Kosten zijn voor de inwoners’

Alles was bijna in kannen en kruiken voor 21 eigenaren van een prachtig lapje grond. Daar konden ze volgens de plannen zonder beperkingen hun droomhuis bouwen. Tot de gemeente een krappe drie maanden later roet in het eten gooide: de spelregels werden opeens aangepast. Kan je daar als koper überhaupt vooraf iets tegen doen?

