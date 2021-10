Nootdorper (19) ontkent actieve rol in internetoplichting: ‘Ik was niet het grote brein’

‘Foute’ bowling­avond dankzij inleveren frisdrank­fles

12 oktober Hoe een kleine actie een groot succes kan worden. Want een succes kun je de statiegeldactie van Stichting Welbevinden Delft (SWD) gerust noemen. Dankzij hulp van wijkbewoners van jongerencentrum De Border, die hun flessen in een containerhok naast het centrum doneerden, is er nu geld voor een ‘foute’ bowlingavond.