Nootdorps hotel vangt nog eens 54 asielzoekers op

Nog eens 54 extra asielzoekers worden tot eind dit jaar in Pijnacker-Nootdorp opgevangen. De gemeente heeft afgesproken zelf 24 extra mensen in nood op te vangen. Daarnaast heeft Hotel Van der Valk Nootdorp buiten de gemeente om met het Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers (COA) afgesproken om nog eens dertig kamers voor vluchtelingen vrij te houden.

Pijnacker-Nootdorp is gevraagd nog eens 24 extra asielzoekers op te vangen tot eind dit jaar. Vanwege de aanhoudende stroom aan vluchtelingen die aankomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn de asielzoekerscentra daar propvol komen te zitten. Om te voorkomen dat asielaanvragers daar buiten moeten slapen, heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) opnieuw aan de zogenoemde veiligheidsregio’s gevraagd of ze meer mensen willen opvangen.

1 oktober

Veiligheidsregio Haaglanden, waar Pijnacker-Nootdorp onder valt, moet daarom in totaal 450 extra asielzoekers opvangen tot eind dit jaar. Pijnacker-Nootdorp heeft toegezegd 24 van deze vluchtelingen op te vangen in het Hotel Van der Valk in Nootdorp. De nieuwe groep asielzoekers kan daar per 1 oktober tijdelijk wonen omdat de Oekraïense vluchtelingen die er nu zitten dan verhuizen. De Oekraïners stromen dan door naar tijdelijke woningen aan het Oranjepark in Pijnacker.

Pijnacker-Nootdorp vangt nu vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne op. De gemeente heeft met het COA ook afspraken gemaakt over wie er vanaf oktober in het hotel komen te wonen. ‘Om de leefbaarheid in het hotel te waarborgen, wordt de samenstelling van deze groep afgestemd op de huidige bewoners in de gemeentelijke opvang’, schrijft Pijnacker-Nootdorp in een persbericht.

Ondersteuning

Omdat er nu ook al vluchtelingen verblijven, is er al maatschappelijke ondersteuning in het hotel. ‘De inzet van tolken, de basisgezondheidszorg en het onderwijs’ worden in principe geregeld en betaald door het COA, meldt Pijnacker-Nootdorp. ‘Gezien de beperkte grootte van de groep, kan het zijn dat het COA dit niet zelf organiseert. In dat geval doet onze gemeente dit samen met de gemeente Den Haag’, staat er in het bericht.

Maar naast de 24 asielzoekers die er uit nood een kamer krijgen via Pijnacker-Nootdorp, worden nog eens dertig vluchtelingen in het hotel opgevangen. Die dertig opvangplekken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. ‘Het COA maakt in sommige gevallen ook afspraken over noodopvang buiten de gemeenten om, rechtstreeks met hotelketens. Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp heeft de gemeente laten weten dat zij de komende periode circa dertig crisisnoodopvangplekken beschikbaar willen stellen aan het COA.’

