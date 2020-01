Nootdorpse Jill Streefland is de beste bruidsfotograaf van de Benelux

Floris (14) uit Monster valt in de prijzen met foto van schuwe broedvogel

15:23 Deze foto van een waterral in de Poelzone in Monster leverde Floris van Geest een prijs op in de fotografiewedstrijd van natuurclub Natuurlijk Delfland. De 14-jarige hobbyfotograaf uit Monster spotte het dier eind februari 2019 en wist meteen: dit is bijzonder. ,,Ik wist dat ze meestal verstopt zitten in het riet en zie je ze niet, maar deze zat lekker buiten.”