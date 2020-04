Nu Vincents Grand Café dicht is heeft zijn vrouw Linda eigenlijk drie kinderen thuis: ‘Ik kan niet stilzitten’

Om te voorkomen dat de Delftse ondernemer van ongedurigheid in de gordijnen vliegt, hebben hij en zijn al even ondernemende echtgenote een knoop doorgehakt. De lang verwachte verbouwing van De Sjees wordt eerder dan gepland uitgevoerd. ,,Je staat er nooit bij stil omdat alles vanzelfsprekend is", zegt Linda Quack, ,,maar eigenlijk ben je altijd je schema aan dat van de ander en de kinderen aan het aanpassen. Toen de zaak dicht moest, had Vin opeens geen loopje meer. Nou, dat is dus niks voor hem. En omdat we toch al van plan waren om te verbouwen, is hij dat nu maar meteen gaan doen. Dat is nu best wel een investering ineens, maar het is straks klaar als we weer open mogen. Ik denk dat je het nu al niet meer herkent als je binnenloopt.”