‘Nu wordt 80 procent impotent na een operatie, straks maar 30’

De rest van je leven in je broek plassen of impotent worden, áls je het geluk hebt te overleven. De gevolgen van prostaatkanker zijn ingrijpend. En bijna geen man, als hij maar oud genoeg wordt, ontkomt eraan. Maar er gloort hoop. In Delft wordt een nieuwe operatietechniek ingezet met opzienbarende resultaten. De Neurosafe-methode spaart de zenuwen die de penis bedienen. Daardoor gaat het aantal complicaties na de operatie in duizelingwekkende vaart omlaag, zo blijkt uit de eerste resultaten.



Nu krijgt de meerderheid van de patiënten, geopereerd via de traditionele methode, te maken met erectiestoornissen of urineverlies na de ingreep: 80 procent wordt impotent en 50 tot 70 procent incontinent, zegt Jan van Bodegom. De ex-chirurg en zorgondernemer is ingevlogen door de Reinier Haga Groep om het centrum op te zetten. Voor een grote groep mannen, beweert hij, ziet het er vanaf nu spectaculair beter uit. In het gunstigste geval is de kans op incontinentie 20 procent en die op impotentie ruim 30 procent. Het zijn opzienbarende getallen, die zijn gebaseerd op zeven maanden proefdraaien met de nieuwe Neurosafe-methode. Urologen van de Reinier Haga Groep zijn hier in juni mee begonnen en de techniek is nu op enkele tientallen patiënten toegepast.



Het grote voordeel van Neurosafe is dat de zenuwen die om de prostaat heen liggen, ‘een soort elastiekjes, die de penis bedienen’, niet worden doorgesneden, zoals bij de gangbare methode. De robot kan ‘tussen de elastiekjes door’ snijden. Daardoor blijft de werking van de penis intact. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking, het merendeel wel; zestig procent. De hoopgevende resultaten uit de proef kun je doortrekken naar álle patiënten, die zenuwsparend worden geopereerd, stelt Van Bodegom. ,,We hebben gekeken naar een Duitse kliniek, waar je dat al ziet.’’



De gunstige getallen gelden wel alleen als beíde zenuwen gespaard kunnen worden. Een minderheid van veertig procent komt helemaal niet in aanmerking voor Neurosafe. ,,Dat hangt ervan af of de tumor is doorgegroeid naar de zenuwen.’’