Nuchtere tuinder én beeldhouwer Willem heeft het best bewaarde geheim van Midden-Delfland

Emanuel Martins Ferreira mikt op Paralympi­sche Spelen 2024

11:16 Emanuel Martins Ferreira had een groot aandeel in de 5-1 zege van Salamanders op Hercules. Twee winstpartijen kwamen op naam van de 21-jarige paralympiër. Martins Ferreira, geboren in Rotterdam, is de zoon van twee Portugese ouders, die decennia geleden hun heil in Nederland zochten.