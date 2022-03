Oekraïense vluchtelingen mogen onbeperkt meenemen uit kledingbank De Buurvrouw

,,Vorige week zijn de eerste groepen in Delft aangekomen, ze slapen in twee hotels in de buurt en komen hier voor kleding”, zegt Karin Molenaar. ,,Veel van hen zijn halsoverkop vertrokken met alleen datgene wat ze op dat moment aan hadden. Een man had een overhemd uitgezocht en vroeg of hij er ook nog een trui bij mocht nemen. Ik zei dat hij moest pakken wat hij wilde, ‘never too much’. Die mensen maken een verschrikkelijke periode mee, maar ze zijn o zo bescheiden en dankbaar. Er was een moment dat ik het even niet aan kon en in huilen uitbarstte en dat heb ik toch niet vaak.”