Oekraïense vluchtelingen naar stacaravans in Oranjepark Pijnacker

Momenteel vangt de gemeente 100 vluchtelingen op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. De bedoeling is dat deze mensen huisvesting voor de langere termijn krijgen. Om dat te realiseren zijn binnen de gemeente vier locaties aangewezen. Behalve het Oranjepark in Pijnacker gaat het om een woning aan de Dwarskade in Nootdorp, een pand aan de Meikoninginlaan in Delfgauw en een pand aan de Molenweg in Nootdorp. De laatste drie locaties zijn gemeentelijke gebouwen die na een aantal aanpassingen en inrichting direct in gebruik kunnen worden genomen.