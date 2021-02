Oer-supporter Frans Groenendaal mist na 51 jaar live-wedstrijden van ‘zijn’ Ajax

Wil je de kids al achter het behang plakken? We zetten de leukste vakanti­euit­jes in onze regio op een rij

24 februari Het is de woensdag van de voorjaarsvakantie, midden in de lockdown. Goede kans dat je als (groot)ouder even niet meer weet hoe je de rest van de vrije dagen moet vullen met activiteiten voor kinderen. Deze krant zet activiteiten op een rijtje waarvoor je maximaal een uurtje moet rijden.