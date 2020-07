Olaf en Miranda verruilen het zoete water bij hun villa voor het zoute: ‘Wonen aan zee was altijd een droom’

Vechtpar­tij op de Brasserska­de, 36-jarige automobi­list aangehou­den voor rijden onder invloed

11:33 De politie werd afgelopen nacht rond 00.30 uur gealarmeerd over een ruzie tussen een twintigtal personen bij een buurthuis aan de Brasserskade. Agenten hielden korte tijd later een 36-jarige automobilist aan voor het rijden onder invloed. Ze troffen hem aan in een beschadigde auto.