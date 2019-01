OM heeft kogel uit schouder slachtoffer schietpartij nodig als bewijs

Dat bleek vanochtend bij de Haagse rechtbank tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Vlak na de schietpartij hield de politie in Den Hoorn een 34-jarige verdachte uit Delft aan. Hij ontkende geschoten te hebben. In zijn auto lagen wel een wapen en enkele kogelhulzen.



Het OM wil nagaan of de kogel in het lichaam van de beschoten Delftenaar past bij een van de hulzen die zijn gevonden in de auto. Probleem is dat de politie nog geen contact heeft kunnen leggen met het slachtoffer om hem te vragen of hij bereid is de kogel alsnog te laten verwijderen. Direct na de schietpartij werd de kogel door de artsen niet weggehaald. ‘Want op dat moment waren er nog risico’s’, zei de officier van justitie vandaag bij de rechtbank.



Volgens de verdachte is de beschuldiging van het slachtoffer aan zijn adres een soort wraakactie. Hij had de politie eerder ingelicht over een wietzaakje waarbij het slachtoffer was betrokken. ,,Ik word al veroordeeld zonder proces. Justitie doet haar werk niet”, zei hij. Zijn advocaat vroeg om opheffing van het voorarrest van de verdachte. De rechtbank wees dat verzoek af. Ze vindt dat er serieuze verdenkingen zijn tegen de man. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.



