OM ‘krijgt’ twee keer zo hoge straf voor gruwelijke moord op Wil Vogelaar maar gaat in beroep

Trouwalbum duikt na 70 jaar op in kringloop­win­kel: ‘Zat waarschijn­lijk in kastje verstopt’

25 augustus Snuffelend tussen oude spullen trof Thea Wesseling (63) bij een kringloopwinkel in het Gelderse Westervoort een fotoalbum aan van een onbekend bruidspaar. Wie zijn deze mensen? Enige aanknopingspunt was dat de foto’s zijn gemaakt voor een woning in het Zuid-Hollandse Voorburg. Deze week kwam de zoektocht na anderhalf jaar tot een goed einde. ‘Het is een cadeautje’.