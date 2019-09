OM wil werknemers Delfts koffiehuis spreken over liquidatie topcrimineel Karel Pronk

De eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Errol J. (52) is vandaag in de rechtbank in Den Haag. J. wordt verdacht van de liquidatie van Karel Pronk. De Delftse crimineel werd vorig jaar op 7 augustus doodgeschoten in Delft.

J. was vandaag niet aanwezig in de Haagse rechtbank. Zijn advocate gaf aan dat haar cliënt niet om vrijlating vraagt in aanloop van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het OM zegt dat ze voor deze inhoudelijke behandeling eerst nog twee medewerkers van het Delftse koffiehuis waar Pronk werd doodgeschoten wil horen. Daarnaast wil de aanklager nog spullen onderzoeken die bij J. zijn gevonden bij zijn arrestatie in Spanje. Dat was onder meer een wapen, telefoons en navigatieapparatuur.

Vlucht

Na de liquidatie ging J. op de vlucht en wist hij maandenlang uit de handen van justitie te blijven. In juni liep hij in Spanje tegen de lamp, omdat hij te hard reed op zijn motor. Agenten sloegen hem in de boeien nadat ze in de gaten hadden wie ze voor zich hadden.

Begin deze maand werd J. door de Spaanse autoriteiten uitgeleverd. Eind juni werd J. nog bij verstek veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf vanwege twee mishandelingen in een hotel en een tattooshop in Rotterdam.

Haagse Holleeder

Karel Pronk, ook wel ‘de Haagse Holleeder’ genoemd, was een bekend figuur in de onderwereld. In 2009 werd hij veroordeeld voor onder meer wietteelt en wapenbezit. Daarvoor kreeg hij zes jaar cel. In 1991 was hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Pronk ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.

