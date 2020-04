Oma Plukkebol: het wonder achter de naaimachine dat kleine Delftenaartjes omtoverde tot kabouter of piet

Ze was altijd opgeruimd en ondernemend, dat zat in haar natuur. Daarnaast was ze niet bang om haar zegje te doen. Dus toen ze verliefd werd op een Rotterdamse bakker was dat een goede combinatie. Ze voelde zich thuis in de grote stad waar ze naartoe verhuisde. Marie trouwde, kreeg vier kinderen, hielp mee in het bakkersbedrijf maar volgde ook haar eigen hart. Ze hield van mensen en was praktisch. Na een opleiding tot maatschappelijk werker verdiende ze met die twee belangrijke talenten, heel geëmancipeerd, haar eigen geld. Ze was betrokken en actief. Twee naar het Westen gevluchte artsen uit Roemenië vonden in haar bakkersfamilie een veilig thuis.