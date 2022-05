Onbekende schatten uit Venetië in kerkje ‘t Woudt

Alles of niets Promoveert Daryl Janmaat 14 jaar later weer met ADO? ‘Het is uniek, dat ga ik overbren­gen op de spelers’

ADO Den Haag promoveerde in 2008 na een moeizaam seizoen via de nacompetitie naar de eredivisie. Veertien jaar later zijn er bijzonder veel parallellen en hoopt de Haagse ploeg op eenzelfde scenario. We blikken in ‘Alles of niets’ met hoofdrolspelers van toen terug op een onvergetelijk stukje historie uit de ADO-geschiedenis, dat zich de komende weken misschien wel herhaalt.

14:03