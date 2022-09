Onder Alexander Lokhorst werd OWee ‘vriendelijker’ maar overlast blijft: ‘We leven op een postzegel’

OWee buiten vakantie­tijd niet voor herhaling vatbaar: ‘Blij dat wordt gekozen voor alle Delftena­ren’

Bewoners en studenten die samen een familiefilm kijken of met elkaar feest vieren. De timing van de OWee, een week na de zomervakantie, was juist bedoeld om twee verschillende groepen stadsbewoners dichter bij elkaar te brengen. Toch is de koppelpoging niet voor herhaling vatbaar. ,,We zijn blij dat de burgemeester inziet dat dit een onhandige zet was.”

1 september