Onderwijs is allesbehalve stoffig, zo bewijst juf Ilva wekelijks op sociale media: 1,4 miljoen gedeeld

Kilometer­lan­ge file voor laatste liters ‘goedkope’ brandstof, bij sommige pompen alles al op

Dat de brandstofprijzen morgen omhoog gaan merken ze ook in de Delftse regio. Zo staat er zeker een kilometerslange file voor de Makro aan de Schieweg. Ook is er bij de Tango in Nootdorp al geen diesel en Euro 95 meer verkrijgbaar.