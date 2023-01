Onderwijsinspectie onderzoekt signalen van grensoverschrijdend gedrag bij TU Delft

Alle ruimte voor kansarme boom: ‘Groen in plaats van tegels en daken’

Ze zijn jong, kansarm en ze krijgen veel te weinig aandacht. Nee, we hebben het dan niet over jongeren in een achterstandswijk, maar over bomen in Delft. Stichting Meer Bomen Nu gaat komende zaterdag een groot aantal bomen in de stad verplaatsen naar kansrijkere plekken.

4 januari