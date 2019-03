Onderwijsstaking: We moeten ons zegje kunnen doen, maar treffen de verkeerde mensen

Waarom werkt staken in het onderwijs minder goed?

,,Als een fabrieksarbeider staakt, blijft de productie achter en heeft de werkgever een probleem. Maar als leerkrachten en professoren staken, zijn het de studenten die eronder lijden. Vooral aan de universiteit, waar weinig contactmomenten zijn, is het moeilijk de achterstand in te halen. Daarom besluiten veel professoren toch les te geven of op een andere manier de leerstof over te brengen. Dan krijg je een proteststaking, die enkel gaat om het trekken van aandacht, maar geen effect heeft op het werk.''

Is aandacht trekken niet genoeg?

,,Dat hebben we al gedaan en dat heeft weinig uitgehaald. We hebben nu wel de sympathie van het publiek, maar de beslissingen liggen bij de ministeries. Die nemen ons niet serieus. Minister Slob zegt dat het 'goed is dat leraren hun frustratie kunnen tonen'. Maar een staking is geen therapie, het is een signaal dat blijkbaar niet aankomt.''

Wat is een betere manier van aanpak?

,,Laten we onze vragen neerleggen bij degenen die verantwoordelijk zijn, in plaats van onze leerlingen ermee lastig vallen. Laten we het ministerie mailen, bellen en desnoods bestoken met onze vragen. Hoe gaan we dit doen? We hebben minder tijd, minder middelen en moeten steeds meer doen. Hoe kunnen we dit bolwerken? Dan zit hun mailbox maar vol met 40.000 mails die ze op zondagavond moeten beantwoorden. Dan weten ze ook eens hoe dat is.''