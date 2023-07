Onderzoekers kraken opgeknapte verkeersroute in binnenstad: ‘Oude Langendijk is onveilig’

Raadslid begrijpt er niets van: ‘Waarom stelt politie geen onderzoek in naar identi­teits­frau­de Nootdorp?’

Rodney Bos, gemeenteraadslid van Eerlijk Alternatief, heeft zo zijn twijfels bij de bewering van de politie over de identiteitsfraudezaak in Nootdorp. De politie stelt in een artikel in het AD dat er maar twee aangiftes zijn gedaan en de schade ‘slechts’ in de tienduizenden euro’s loopt.