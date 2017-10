Onderzoekers TU Delft werken aan betere ov-kaart

Hoge instapkosten, stress over in- en uitchecken, gedoe om een kaart aan te schaffen of te veel betaald geld terug te krijgen; de ov-chipkaart is menig reiziger een doorn in het oog. Hoogste tijd voor verbetering, vinden ze bij de TU Delft.

Het probleem met de ov-chipkaart is volgens onderzoeker Jasper van Kuijk, dat hij te veel vanuit het belang van de vervoerders is ontwikkeld. ,,Er is gekeken naar wat er technisch kon en heel weinig naar wat de reiziger wilde”, stelt hij.

,,Het gevolg daarvan is dat je nu op stations moet uit- en inchecken zodra je van vervoerder wisselt, terwijl je vroeger maar één kaartje of abonnement nodig had. Daarnaast moeten mensen hoge instapkosten betalen, wat voor incidentele reizigers een hoge drempel is. Zeker in de eerste jaren ervoeren mensen veel stress over het vergeten uit te checken.”

Bankpas

Als gevolg van dit soort obstakels heeft het openbaar vervoer vooral voor niet-gebruikers een hoge drempel. Het maakt overstappen van bijvoorbeeld de auto naar het openbaar vervoer er volgens Van Kuijk niet populairder op.

Van Kuijk ontwikkelde de afgelopen jaren met afstudeerders en onderzoekers van de TU-Delft voorstellen voor een vorm van ov-betalen die vooral uitgaat van het perspectief van de reiziger. Ze werden onlangs gepresenteerd op het Symposium Gebruiksgericht ov-betalen. Met zijn ploeg werkt Jasper van Kuijk inmiddels aan een verdere uitwerking.