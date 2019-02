‘Ongehoorzame’ rechter geeft taakstraf terwijl dat celstraf moest zijn

Leven op de rails

De rechter kon die redenering wel volgen. Vooral omdat M. de laatste jaren niet meer in aanraking was geweest met justitie en zijn leven na een moeilijke periode weer op de rails lijkt te hebben. ,,Ik ben nog nooit afgeweken van het taakstrafverbod, maar ben nu toch burgerlijk ongehoorzaam. Bij een gevangenisstraf raakt u uw huis en uitkering kwijt. Ik hoop dat u dit vertrouwen niet beschaamt.”



M. zat gistermiddag voor de Haagse rechter daar hij een man uit Delfgauw dwong geld over te maken, omdat anders naaktfoto’s van hem op sociale media zouden worden gezet. Het contact tussen het slachtoffer en zijn uiteindelijke plaaggeest ontstond via een website bedoeld om nieuwe mensen te ontmoeten. Zo kwam hij in contact met ene Jess, een vrouw die geld nodig had voor alledaagse boodschappen en benzine. De Delfgauwenaar was wel bereid om dat te betalen.



,,Ze bouwden zo een vertrouwensrelatie op”, zei de officier van justitie. ,,Maar op een gegeven moment werden de gesprekken naar van aard.” Hij moest opnieuw geld overmaken omdat er anders naaktfoto’s van hem op internet zouden komen. Die zouden ook het gezin van de man en de scouting waar hij actief is te zien krijgen. Ook zou de man als pedofiel worden bestempeld.



Het slachtoffer deed aangifte en de politie traceerde het telefoonnummer waarmee Whatsapp-contact was geweest naar een Marktplaatsadvertentie van ene Jake uit Delft. De politie denkt dat dit Jacky is. Zijn rekeningnummer was bovendien een van de drie nummers die gebruikt werden om de bedragen op te storten. De andere rekeningen waren van bekenden van M.. Een van hen herkende ook direct het gebruikte telefoonnummer als dat van M..