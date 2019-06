Ongeloof en verslagenheid na tragische dood van vliegenier René Bubberman uit Delft

,,René was een podiumdier. Onstopbaar. Hij had zóveel energie. Hij was een bourgondische bon vivant en hij had vijf grote liefdes. Zijn allergrootste liefdes waren zijn vrouw Caroline en hun Wolf, gevolgd door zijn werk, vliegen en muziek.” Een van zijn allerbeste vrienden, Stefan Flik, reageert geëmotioneerd op het overlijden van René Bubberman. De Delftenaar, een gevierd en bevlogen gitarist, overleed vrijdag na een tragisch vliegtuigongeval boven Willemstad.



Het had een wonderschone vlucht moeten zijn voor twee historische vliegtuigjes, Piper Cubs uit de jaren 50. Maar de twee vliegtuigjes botsten tijdens het formatievliegen op elkaar. De oorzaak is nog onbekend. Het ene vliegtuig wist veilig te landen in het akkerland. Het andere vliegtuigje, met daarin René Bubberman (55) uit Delft en Mano Groenland (77) uit Steenbergen, stortte neer. De zeer ervaren vliegeniers waren op slag dood. ,,We leven in een waas'', zegt Delftenaar Stefan Flik over het 'gevoel van onwerkelijkheid' dat de nabestaanden als een bliksemschicht heeft getroffen. ,,Klotenieuws. Het is niet te bevatten'', zeggen vele bekenden en vrienden verslagen op sociale media.