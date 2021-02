Online bingo en ganzenbord: 'Mensen hebben behoefte aan onderling contact'

Bingo, is dat niet meer een activiteit voor in het bejaardenhuis?

,,De aanleiding is het succes van onze online-pubquiz, een aantal weken terug. We proberen daarnaast iedereen in beweging te laten blijven via online-lessen en georganiseerde wandel- en fietstochten. Maar niet alle leden kunnen de motivatie vinden om die lessen te volgen. Om onze leden te behouden, zetten we leuke activiteiten op. Zoals deze bingo. Er hebben zich al negentig teams aangemeld. Binnenkort volgt online-ganzenbord. Het blijkt dat mensen behoefte hebben aan onderling contact."