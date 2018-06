Onrust onder ouders: Onderwijskwaliteit 'excellente' school onder de maat

Op de Delftsche Schoolvereeniging is onrust ontstaan na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. De prestigieuze basisschool, die in 2015 nog excellent was, scoort nu een onvoldoende. De kwaliteit is onder de maat. Ouders zijn verbijsterd en teleurgesteld, sommigen ronduit kwaad. ‘Wat doen ze dan met die 600 euro aan ouderbijdrage?’

Het verse rapport van de onderwijsinspectie, dat in handen is van deze krant, is als een bom ingeslagen op de basisschool. Het lijkt zo goed te gaan. De school stond in 2015 nog te boek als excellent en de leerlingen van groep 8 halen elk jaar steevast de beste resultaten van de Delftse regio. De ouders, veelal hoogopgeleide bewoners van de binnenstad, betalen bovendien een forse ouderbijdrage, oplopend tot 686 euro per jaar per kind. ‘Dan verwacht je toch kwaliteit’, merkt een ouder op.

Toch is juist de ontoereikende onderwijskwaliteit één van de belangrijkste kritiekpunten van de inspectie: Het onderwijsaanbod bereidt leerlingen te weinig voor op de samenleving, sluit te weinig aan op de behoeften van leerlingen en heeft zich niet ontwikkeld de laatste jaren. Bovendien worden leerkrachten onvoldoende bijgeschoold. ‘De onderwijsresultaten zijn altijd hoog geweest en wellicht heeft het schoolbestuur zich daardoor laten misleiden’, concludeert de inspecteur.

Het bestuur belooft beterschap en is naar eigen zeggen al met een verbeterslag bezig. Niet iedereen heeft daar echter vertrouwen in. Is het leiden van een school met zo’n 400 leerlingen niet een te zware taak voor een bestuur dat geheel uit ouders bestaat?, vraagt een ouder zich af. ,,De bestuursleden doen het naast hun drukke baan en sturen één professionele directeur aan. Dat doen zij vast met de beste intenties, maar feit is dat ze niet hebben geanticipeerd op eerdere signalen van de inspectie. Die had in 2014 al aangegeven dat de kwaliteit een aandachtspunt was. Er is vervolgens achterover geleund.’’ De ouder heeft er, net als meer ouders, weinig vertrouwen in dat het bestuur de grote omslag, die nu vereist is, kan maken. ,,Ik heb niet de indruk dat er geleerd is van fouten. Er wordt gezegd ‘ach, we hebben toch goede resultaten?’, alsof het daar alleen om draait. Als de onderwijskwaliteit niet deugt ga je dat bovendien vroeg of laat terugzien in de resultaten.’’

In een reactie benadrukt bestuursvoorzitter Carina de Walle allereerst nog maar eens hoe goed de school is. ,,Zo’n 90 procent gaat naar havo of hoger. We leveren nog steeds dezelfde kwaliteit onderwijs.’’ Maar hoe verklaart ze dan de snelle val van excellent naar onvoldoende? ,,De inspectie heeft sinds een half jaar de spelregels veranderd. Nu kijken ze heel breed naar 21 punten, waarbij ze ook naar de wijze van documenteren kijken. We zijn altijd redelijk wars geweest van alle bureaucratie en onderwijsvernieuwingen die over scholen werden uitgestort. Wij geloven in de professionaliteit van onze leerkrachten en de kracht van ons onderwijsmodel.’’