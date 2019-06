Onstuitbaar enthousiasme van topondernemer: 'Zet graag mensen op juiste spoor'

Wie onder de onopvallende poort van Paardenmarkt 1a doorloopt, stapt de wereld binnen van Joop Roodenburg. Samen met zijn broer Henk maakte hij fortuin met Vekoma, dat onder andere achtbanen en andere kermisattracties bouwt. De familie is ook eigenaar van Huisman Equipment, een internationale gigant in de offshore- en energiesector in Schiedam, waarvan Joop Roodenburg (1950) nog steeds president is.