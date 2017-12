Ontspannen aankleden dankzij infrarooddroger

On­roe­rend­zaak­be­las­ting stijgt in Midden-Delfland

12:46 De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in de gemeente Midden-Delfland in 2018 met 3,93 procent. Dit is ruim boven het landelijke gemiddelde, dat staat op een stijging van 1,7 procent.