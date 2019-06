Ook 162 dagen cel geëist voor mishandeling tegen voortvluchtige verdachte van moord Karel Pronk

Janssen is nog altijd voortvluchtig en staat daarom op de nationale opsporingslijst. Logischerwijs was hij dus niet aanwezig op de zitting. Zijn advocaat, die gemachtigd was, was er wél. De twee mishandelingen die de rechters gisteren behandelden, dateren uit 2016. Dat is dus nog voor de moord op Karel Pronk. Tegen de Delftenaar werd gisteren 162 dagen cel geëist voor onder meer een knokpartij in het Van der Valk Hotel in Rotterdam in 2016. Janssen zou volgens het OM in april van dat jaar met twee andere verdachten - allen lid van de nu verboden motorclub Hell’s Angels - die gisteren terechtstonden een lid van een andere motorclub hebben afgetuigd. Deze twee andere verdachten waren wel op de zitting.