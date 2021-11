Ook dit jaar kun je een warme kerstgroet opsturen naar Delftse ouderen: ‘Ze vinden het prachtig’

Column Die sprinkler­in­stal­la­tie op het Spuiplein heeft nog geen dag fatsoen­lijk gewerkt. Het was een fa­ke-fon­tein

‘Den Haag, bestuur van de stad, spiegel je bij het Spuiplein aan het Centre Pompidou in Parijs, of Piazza del Campo in Siena, de Grote Markt in Brussel, het Plein van de Oude Stad in Praag of Leicester Square in Londen.’ Aldus spreekt Adri Duivesteijn, oud-wethouder van onze stad en begenadigd bouwbestuurder. Hij schrikt van het ontwerp dat er ligt voor een soort dorpsplein voor de ingang van Amare.

23 november