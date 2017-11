Ook in zomer 2018 ‘als haringen in ton’ bij RET

Tijdens de zeven weken durende zomerdienstregeling rijden niet alleen minder voertuigen, ze rijden ook op andere tijden. Vooral op de populaire E-lijn, die Rotterdam via Pijnacker-Nootdorp met Den Haag verbindt, leverde dat afgelopen zomer problemen op in de spits .



De RET erkent dat er ‘metro’s waren die vol waren, waardoor reizigers op de volgende (legere) metro moest wachten’. De vervoerder stelt ook dat het om incidenten ging en er geen sprake was van een structureel capaciteitstekort. De drukte zou vooral zijn veroorzaakt door werkzaamheden aan het treinspoor tussen Den Haag en Rotterdam waardoor meer mensen de metro pakten.



Onzin, stelt Jan Pieter Blonk, lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH. ,,In 2016 regende het ook al klachten, en toen werd er niet aan het treinspoor gewerkt.’’ Blonk is indiener van het voorstel om de zomerregeling af te schaffen. Hij vindt die niet meer van deze tijd.