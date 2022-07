Ook na pandemie meer UFO's gezien in Nederland, aantal meldingen Delft blijft gelijk

Tijdens de coronapandemie hadden we volop tijd en gelegenheid om in de lucht te staren en dat leverde een groei in het aantal UFO-meldingen op. Maar wat blijkt: nu de pandemie voorbij is, blijven onbekende vliegende objecten ons bezighouden. Het aantal binnengekomen meldingen was in 2021 weliswaar wat lager dan in 2020, maar ligt nog altijd boven het niveau van voor de coronaperiode. Delft gaat echter tegen die trend in.

Dat blijkt uit een analyse die deze krant maakte met behulp van gegevens van het UFO Meldpunt Nederland, naar aanleiding van Wereld UFO Dag vandaag. Delft staat met 34 waarnemingen op plek 44 van Nederlandse gemeenten met de meeste UFO-meldingen tussen juni 2017 en mei 2022.



Ondanks dat het aantal meldingen in 2021 landelijk hoger ligt dan in 2019, is het aantal waarnemingen in Delft deze twee jaren gelijk gebleven. De meeste meldingen in Delft op één dag kwamen binnen op 26 augustus 2019, 19 april 2020 en 25 mei 2021. Toen werden twee UFO’s op dezelfde dag gemeld.

Lees ook PREMIUM Aantal UFO-meldingen in Nederland blijft ook na de pandemie hoger dan voorheen

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Onze theorie voor de landelijke stijging is simpelweg de normalisatie van het UFO-onderwerp nadat The New York Times in december 2017 een artikel over het onderwerp publiceerde”, licht Alex Griffioen van het UFO Meldpunt Nederland toe. ,,Sinds dat artikel en alle ontwikkelingen die daarop nog steeds volgen is de belangstelling van de media enorm toegenomen, zo ook in Nederland. Getuigen zijn eerder bereid een melding te plaatsen. Combineer dat met een piek in ‘verveling’ tijdens de pandemie en de grafiek tekent zichzelf.”

Dat er tijdens de coronaperiode een stijging is te zien in het aantal UFO-waarnemingen, vindt ook sterrenkundige Theo Jurriens (Rijksuniversiteit Groningen) goed te verklaren. ,,Door corona zijn bezigheden als onder meer wandelen en sterrenkijken gegroeid. Mensen hebben er meer interesse in gekregen. Daarnaast daalt de basiskennis die we hebben over de sterrenhemel, waardoor een waarneming eerder als iets mysterieus wordt gezien. Toch heb ik tot nu toe alle bezichtigingen die bij mij zijn gedaan rationeel weten uit te leggen.”

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Griffioen benadrukt dat lang niet alle melders denken dat ze een teken van buitenaards leven hebben gezien. ,,Veel van hen zagen gewoon iets dat hen nieuwsgierig maakte, omdat ze het niet direct konden verklaren”, licht hij toe. Dat er mogelijk meer mensen zijn gekomen die wél een verband leggen met buitenaards leven, kan ook met de coronaperiode te maken hebben zegt Emma Hoes, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Zürich. Zij is gespecialiseerd in onder meer samenzweringstheorieën en misinformatie.

Wanneer je iets onverklaarbaars in de lucht ziet, kan dit voor een gevoel van onzekerheid zorgen, legt ze uit. ,,Als je tijdens de zomers en in de coronaperiode inderdaad vaker buiten bent en daardoor vaker dan voorheen voor jou onbekende dingen ziet, bestaat de kans dat je zelf verbanden gaat leggen met bijvoorbeeld buitenaards leven. Daarmee train je je brein onbewust om zulke bijzonderheden steeds vaker in de lucht te zien. Helemaal als we in onzekere tijden leven en we naar antwoorden zoeken, zoals het geval was tijdens de coronaperiode.”

Meer cijfers achter het verhaal Tijdens ‘coronajaar’ 2020 werden er in Nederland 1960 meldingen gedaan, gemiddeld 163 UFO-waarnemingen per maand. Dat is 43,8 procent meer dan in het voorgaande jaar. Toen werden er in ons land nog 1363 waarnemingen gemeld, gemiddeld 114 per maand. In 2017* en 2018 lag dat aantal lager, toen werden er maandelijks respectievelijk 78 en 77 UFO’s gezien. De gemeenten waarin de afgelopen vijf jaar het UFO Meldpunt Nederland de meeste meldingen binnen kreeg zijn Amsterdam (208), Rotterdam (186), Den Haag (131), Groningen (114) en Arnhem (98). In de gemeenten Scherpenzeel en Schiermonnikoog werd er in diezelfde periode slechts één UFO-melding gedaan. In de gemeenten Hengelo en Rijswijk werd geen enkele UFO gemeld. Op welke data is dit artikel gebaseerd? Het gebruikte databestand is aangeleverd door UFO Meldpunt Nederland. Hierin zijn de meldingen gedeeld tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2022. Per melding is het tijdstip, de datum en plaats van de melding vastgelegd. *In dit artikel spreken we vanwege de beschikbare data voor 2017 en 2022 van een maandelijks gemiddelde. Van 2017 hebben we toegang tot meldingen die zijn gedaan van juni tot en met december. Van 2022 hebben we de data ontvangen van januari tot en met mei.

Wat is het UFO Meldpunt Nederland? Het meldpunt is in 2006 opgericht door Bram Roza, waarna Alex Griffioen zich in 2010 bij hem aansloot. Het meldpunt werd in zijn huidige vorm, met meldingen die zichtbaar zijn voor alle bezoekers, gelanceerd in 2011. Beiden raakten al jong geïnteresseerd in het onderwerp na het lezen van de UFO-boeken van hun vaders en de serie The X-Files. Het meldpunt is in het leven geroepen om meer zicht te krijgen op de waarnemingen in Nederland. Na een melding gaan de redactie van het meldpunt en bezoekers van de site op zoek naar een mogelijke oorzaak.