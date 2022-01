Op schoonmakers zoals Jalod wordt vaak onterecht neergekeken: ‘Emotioneel heel uitputtend’

Marijn is de allereer­ste ‘Delftse’ baby van 2022: ‘Het is een wonder dat het zo goed is gegaan’

Daar is hij dan! Marijn van Westing is de allereerste baby die dit jaar is geboren in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Hoewel de weeën al op oudejaarsdag begonnen, duurde het nog wel even voordat Marijn gezond en wel in de armen van moeder Bianca in slaap kon vallen.

3 januari