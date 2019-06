Op zoek naar geld voor uitgraven herberg Vermeer: ‘Er is nu een goed archeologisch plan nodig’

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor Delft. Op drie momenten krijgen gemeenten van het Rijk informatie over de uitkeringen: in mei (Voorjaarsnota), september (Miljoenennota) en in december (Najaarsnota). Smals: ,,Het is te ingewikkeld voor woorden, maar het komt er op neer dat Delft de dupe is van het feit dat het Rijk, waar het geld tegen de plinten klotst, te weinig geld uitgeeft. Daardoor krijgen de gemeenten vanuit het gemeentefonds ook minder uitgekeerd. Voor Delft betekent het de komende jaren dat we structureel 2,5 miljoen euro tekort komen.”



Geld voor een plan om de herberg van Vermeer goed uit te graven en er een nieuwe toeristische trekpleister van te maken, lijkt dus moeilijk te vinden. Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum, is er echter niet minder enthousiast over. De vondst werd gedaan tijdens rioleringswerkzaamheden, vlak bij het Vermeer Centrum aan de Voldersgracht.



Herman Weyers: ,,Dit is een grote kans voor Delft. Natuurlijk moeten we eerst kijken wat er precies onder de grond zit bij de Oude Manhuissteeg. Het belangrijkste is echter dat er een goed plan komt, dat de archeologische dienst van de gemeente gaat kijken wat er nodig is.”