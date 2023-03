Opgelet! Bij deze winkels in Delft shop je lente essentials

indebuurt.nlDe lage temperaturen worden langzaam ingewisseld voor zonneschijn. Het is dan ook tijd om al je lente essentials weer in huis te halen. Denk aan zonnebrand, leuke slippers en een zonnebril. Hieronder vind je een lijstje van de benodigdheden en waar je ze haalt in Delft.

Hier koop je een zonnebril

First things first. Nu de zon meer gaat schijnen, moet je een zonnebril hebben. Er zijn nog genoeg dingen om over na te denken. Welk prijsklasse wil je? Hoe groot moet de bril zijn? Je kan bij veel winkels terecht in Delft voor een zonnebril. Bij de Kruidvat en Etos heb je vaak een rek met zonnebrillen voor minder dan tien euro. Als je liever iets duurder wilt kan je kijken bij winkels zoals My Jewellery. Hier kost een zonnebril gemiddeld 35 euro. Voor grote merken kan je terecht bij brillenwinkels zoals Specsavers of Pearle.

View this post on Instagram A post shared by Specsavers Nederland (@specsaversnederland) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier koop je zonnebrand

Zon kan erg schadelijk zijn voor je huid, daarom is het gebruik van zonnebrand erg belangrijk, zeker als de zon schijnt. In de lente is de zon dan misschien nog niet zo heel sterk, maar in principe wordt er door dermatologen aangeraden om het hele jaar door zonnebrand te dragen. Bij drogisterijen, maar ook bij de ICI PARIS XL of bij de supermarkt zijn allerlei soorten zonnebrand te krijgen. Er bestaan bijvoorbeeld speciale crème voor je gezicht. Deze zijn minder vettig en zorgen ervoor dat het geen pukkels of irritatie in je gezicht veroorzaakt.

View this post on Instagram A post shared by Ici Paris XL Delft (@iciparisxl_delft) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier koop je sandalen

Lente betekent dat je de tenen kan laten luchten. Niks maakt je lente outfit meer af dan een leuk paar sandalen. Bij Van Haren shop je voor een klein prijsje de leukste slippers. Liever een iets duurdere zomerschoen? Kijk dan bij Nolten of Manfield. Ook kan je kijken bij de vele boetiekjes in Delft zoals O’Donna of PLECK.

View this post on Instagram A post shared by vanHaren Schoenen (@vanharenschoenen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier koop je nagellak

Ook nagellak mag niet vergeten worden in de lente. Je kan ervoor kiezen je nagels professioneel te laten doen bij bijvoorbeeld In Nails of True Nails & Beauty. Houd je het liever iets goedkoper? Koop dan een lakje bij HEMA of bij een drogisterij en doe het zelf!

View this post on Instagram A post shared by Etos (@etos) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier koop je scheermessen

Meer zonneschijn betekend ook meer korte broeken of rokken. Nu is het tegenwoordig helemaal oké als je ervoor kiest om je beenhaar niet te scheren. Als je toch liever die haartjes weg wil hebben dan kan je kiezen om scheermesjes te kopen bij Trekpleister of een supermarkt. Als je liever een langdurige oplossing wilt dan kan je ervoor kiezen om te harsen. Dit kan je laten doen bij een beautysalon in Delft of je koopt een paar strips bij een drogisterij. Je weet wat ze zeggen: wie mooi wilt zijn moet pijnlijden.

View this post on Instagram A post shared by Gillette (@gillette) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hier koop je een tussenjas

Je winterjas is nu wel echt te warm geworden. Gelukkig zitten er vele winkels in Delft waar je kan shoppen voor een tussenjas. Voor een goedkopere jas kan je kiezen voor H&M, hier heb je een jas vanaf 35 euro. Als je het wat duurder wilt maken kijk dan bij Van Uffelen. Hier kan je een lente jas kopen vanaf zeventig euro.

View this post on Instagram A post shared by H&M (@hm) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Delft. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!