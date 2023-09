Opgelet: Milieustraat Nootdorp sluit definitief per 1 januari

twee minuten met Buiten is het 30 graden en Norman is al druk met kersthits

All I want for christmas is you, Last christmas, White christmas? Nu de pepernoten al in de winkels liggen wordt het ook tijd om eens te gaan oefenen op de échte kerstkrakers. Dat vindt tenminste Norman Pattiwael uit Voorburg, die met zijn I Am Music-band een Christmas Singalong houdt in het Zoetermeerse poppodium de Boerderij. Iedereen mag zo hard-ie kan meezingen op 15 december.