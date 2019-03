Opnieuw aanhouding voor schietpartij bij coffeeshop in Delft

17 mei - Bij coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat ontploften in de vroege morgen van 17 mei handgranaten. Hiervoor werd in juni een 41-jarige Hagenaar aangehouden en in december een 23-jarige Delftenaar. Zij stonden vandaag voor de rechter. Het voorarrest van de 23-jarige Delftenaar is daar door de rechtbank opgeheven. De 41-jarige Hagenaar blijft wel in voorarrest. Een datum voor de rechtszaak tegen de twee is nog niet bekend.