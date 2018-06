Opnieuw schoten gelost in centrum van Delft: 'Wat zijn dat voor idioten?'

Op de Beestenmarkt in Delft zijn vannacht schoten gelost. De politie is bezig met een groot onderzoek. Of de schietpartij te maken heeft met twee eerdere incidenten waarbij schoten gelost zijn en handgranaten tot ontploffing zijn gebracht, is onduidelijk.

De politie meldde de schietpartij omstreeks 04.50 uur, zo meldt calamiteitensite District 8. Saskia de Waal (34) is één van de omwonenden die vannacht knallen hebben gehoord. Ze woont vlak achter de Beestenmarkt en zegt rond 04.00 uur van het geluid van schoten wakker te zijn geworden.

De Waal viel vervolgens weer in slaap, maar schrok toen 's morgens duidelijk werd wat zich afgespeeld moet hebben. ,,Dit is toch om eng van te worden. Wat zijn dat voor idioten?'', is haar reactie. Ze vindt het ongelofelijk dat een vergelijkbaar incident nu al voor de derde keer in korte tijd plaatsvindt in Delft.

Kogelhulzen

De politie zette de omgeving van de Beestenmarkt ruim af om onderzoek te kunnen doen. Aanvankelijk was onduidelijk waar de knallen precies vandaan kwamen, maar kogelhulzen op de Beestenmarkt en kogelgaten in de ramen van accessoirewinkel Sisters en een onbekende tweede winkel verraadden uiteindelijk waar het wildwest-tafereel zich afgespeeld heeft.

Er wordt van uit gegaan dat de kogelgaten veroorzaakt zijn door een automatisch wapen. Één van de ondernemers, die anoniem wil blijven, is 'zeer geschrokken'. ,,Dit zijn praktijken die niet normaal zijn voor Delft'', aldus de ondernemer.

Handgranaat

Het is niet voor het eerst dat Delft wordt opgeschrikt door dit soort geweld. Op 8 mei werden er in de Peperstraat ook al schoten gelost met een automatisch wapen. Toen was de aanval gericht op coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle, die flink beschadigd raakten door de kogels.

Op 17 mei was The Future voor de tweede keer doelwit van een aanslag. Dit keer werden er granaten tot ontploffing gebracht, waarbij de daders het ook op coffeeshop The Game in de Breestraat gemunt hadden.

Of de incidenten met elkaar in verband kunnen worden gebracht, is nog onduidelijk.

Verklaring