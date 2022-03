Opnieuw wegafsluiting A13, dit keer in de richting van Rotterdam

Verkiezingskoorts Delftse raad heeft precies de juiste verhouding mannen en vrouwen

De zweetdruppels parelen tijdens de campagnetijd op de voorhoofden van Delftse raadskandidaten. Alles doen ze eraan om de stem van de Delftenaar voor zich te winnen. Wie wint de race naar de raad? Het is de hoogste tijd om de thermometer in de samenleving te steken, want niemand ontkomt aan verkiezingskoorts. Met vandaag: hoe zit het eigenlijk met de man-vrouwverhoudingen in de Delftse gemeenteraad?

10 maart