Opnieuw zware explosie voor de deur bij sportschool, kapper en fysio aan Leeuwenstein in Delft

Ruiten gesneuveld en gevel ontzet na knal in Delft

11 november In Delft is afgelopen nacht een harde knal gehoord. Meerdere mensen deden melding van het geluid, dat rond 02.30 uur te horen was. Agenten ontdekten dat een pand aan de Leeuwenstein vernield was. In het gebouw zitten een kapper, fysiotherapeut en sportschool Basic Fit.