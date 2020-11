Opnieuw zware explosie voor de deur bij sportschool, kapper en fysio in Delft: ‘Straks vallen er nog doden’

VIDEO & UPDATEVoor de deur van een pand aan de Leeuwenstein in Delft heeft voor de tweede keer deze week een zware explosie plaatsgevonden. In het pand zijn sportschool Basic-Fit, een fysiotherapiepraktijk en een kapsalon gevestigd. Sporters die op het moment van de explosie in het pand aanwezig waren, zijn zich wezenloos geschrokken.

Rond 01.30 uur was er een enorme knal te horen in de straat. Toen de sporters gingen kijken, troffen zij een grote ravage aan bij de voordeur van het pand. De politie zette een deel van de straat af en heeft in de omgeving gezocht naar de dader(s), maar heeft voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.

De gevel van het getroffen pand heeft wel behoorlijke schade opgelopen door de knal. Ruiten zijn gesprongen en stukken hout en glas liggen op de grond. Een bewoner van een flat in de straat staat de schade ’s ochtends te bekijken. Hij zat vannacht rechtop in zijn bed door de harde knal. ,,Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar dit leek wel oorlog”, zegt hij. ,,Het verbaast me dat de ruiten van mijn woning er niet uitgeknald zijn.”

Geen gewonden

Wat er precies is ontploft weet de bewoner niet. Volgens calamiteitensite District8 is er een vuurwerkbom voor de deur gelegd. Ook brak er na de knal een kleine brand uit. De brandweer heeft de situatie onder controle gebracht.

Quote Het is hier altijd onwijs druk in de straat, zelfs ’s nachts zijn er veel mensen bij de sport­school Buurtbewoner

Uit voorzorg snelden meerdere ambulances naar de straat, maar inzet van ambulancepersoneel bleek niet nodig. Niemand is bij de explosie gewond geraakt. ,,Een wonder”, zegt de buurtbewoner. Maar toch blijft hij zich zorgen maken, volgens hem gaat dit nog vaker gebeuren. ,,Straks vallen er nog doden. Het is hier altijd onwijs druk in de straat, zelfs ’s nachts zijn er veel mensen bij de sportschool.”

Niet eerste keer

Het is de tweede keer in een week tijd dat er voor het pand een explosie heeft plaatsgevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag werden sporters ook al opgeschrikt door een harde knal. Ook toen werd de gevel van het pand ontzet en sneuvelde er meerdere ramen. ,,We onderzoeken of er sprake is van een verband tussen beide incidenten”, laat een politiewoordvoerder weten.

De eigenaar van de sportschool wilde desgevraagd nog niet op het incident reageren, maar heeft laten weten later op de dag mogelijk met een reactie te komen.

De gevel van het pand liep behoorlijke schade op.

