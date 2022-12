Oproep aan baasjes bange huisdieren om overlast te melden: ‘Meerderheid heeft genoeg van vuurwerk’

De dierenpartij hoopt vurig op een verbod op vuurwerk in Pijnacker-Nootdorp en directe omgeving. ‘Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden’, schrijft Partij voor de Dieren-raadslid Carla van Viegen bij de aankondiging van het meldpunt. ‘In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele gemeentelijke lichtshows.’

In Pijnacker meeste meldingen

Bewoners met bange huisdieren kunnen sinds afgelopen vrijdag op een kaart op de website van de partij doorgeven dat ze overlast ervaren. In Pijnacker zijn tot nog toe de meeste meldingen gedaan: vijftien in totaal, waarvan negen in de wijk Keijzershof. Nootdorp volgt met tien meldingen. In heel Midden-Delfland was het zeven keer raak. Delftenaren hebben maar vijf keer overlast gemeld.